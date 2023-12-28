Клычков защитил кандидатскую диссертацию

Орловский губернатор стал кандидатом политических наук.

Андрей Клычков рассказал об этом в интервью «Вести-Орёл». По словам орловского главы, темой его работы связана с работой губернаторов из оппозиции и губернаторов от «Единой России» в условиях формирования органов исполнительной власти.

«По-научному – «Институционализация взаимодействия парламентских партий в формировании региональных органов исполнительной власти в современной России»… Какие есть особенности, как сложилась партийная система, какие мы в этом видим практические и теоретические правила», – пояснил Клычков.

Губернатор отметил, что закончил работу давно, но не успевал защитить её из-за различных обстоятельств. Также Клычков заявил, что, получив научное звание, выполнил желание своей матери.

ИА «Орелград»