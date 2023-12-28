В Орле открылась общественная приёмная Путина

Орловцы могут обратиться к нему как к кандидату в президенты России.

Общественная приёмная кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина находится на Пролетарской горе, 11. Она будет работать до дня президентских выборов – до 17 марта 2024 года.

С просьбами и пожеланиями можно обращаться с 10:00 до 17:00 по всем дням, кроме воскресенья и понедельника, сообщает телеканал «Первый областной».

«Все обращения будут переданы в Москву в центральный избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе. В том числе на основе наказов избирателей будет формироваться предвыборная программа нашего кандидата», – пояснил руководитель орловской приёмной Алексей Сёмин.

Отметим, что параллельно в Орле продолжает функционировать приёмная президента РФ, где жители нашего региона могут обратиться к Путину как к действующему главе исполнительной власти. Она находится в здании администрации области. Приёмная президента работает с 10 до 13 по понедельникам, средам и пятницам, и с 15 до 18 по вторникам и четвергам.

ИА «Орелград»