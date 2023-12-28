ТОП влияния: Вячеслав Князьков (8)

Начальник УФСБ России по Орловской области.

В 2023, как и годом ранее, у службы безопасности много работы. Задержан нелегальный торговец табаком (изъято контрафакта на 6,7 млн рублей); прикрыта нарколаборатория (изъято 35,5 кг веществ); выявлен 38-летний орловец, подозревается в госизмене; задержана группа орловцев, причастных к обороту взрывчатых веществ и тд. и тп.

Князьков Вячеслав Геннадьевич возглавил орловское управление весной 2021 года.

Ранее Вячеслав Князьков работал в Москве, в центральном управлении ФСБ. До столицы – на должности заместителя начальника чувашского УФСБ.

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