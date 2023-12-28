ТОП влияния: Вячеслав Князьков (8)

28.12.2023 | 18:10 Новости, ТОП-50

Начальник УФСБ России по Орловской области.

В 2023, как  и годом ранее, у службы безопасности много работы. Задержан нелегальный торговец табаком (изъято контрафакта на 6,7 млн рублей); прикрыта нарколаборатория (изъято 35,5 кг веществ); выявлен 38-летний орловец, подозревается в госизмене; задержана группа орловцев, причастных к обороту взрывчатых веществ и тд. и тп.

Князьков Вячеслав Геннадьевич возглавил орловское управление весной 2021 года.

Ранее Вячеслав Князьков работал в Москве, в центральном управлении ФСБ. До столицы – на должности заместителя начальника чувашского УФСБ.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования