Мэрия Орла задолжала за наружное освещение

Подрядчику пришлось идти в суд за платой по контракту.

В Орле областной арбитражный суд рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройспецмонтаж» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и к самому муниципальному образованию «Город Орел» в лице управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города. Речь шла о взыскании основного долга и пени.

Как следует из материалов дела, в конце декабря 2021 года между МКУ «ОМЗ г. Орла» и ООО «Стройспецмонтаж» был заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание и ремонт наружного освещения города Орла на весь 2022 год (в рамках программы содержания автомобильных дорог). Перечень услуг был указан в приложении к контракту. Дело в том, что услуги должны были оказываться по ситуации, на основании письменных поручений заказчика.

Цена контракта изначально составляла 8 000 000 рублей, но затем по дополнительному соглашению стороны согласовали ее увеличение до 8 800 000 рублей. Подрядчик был обязан ежемесячно отчитываться перед заказчиком об оказанных услугах. Компания «Стройспецмонтаж» выполнила работы по контракту, о чем свидетельствуют подписанные сторонами акты. Однако работы были оплачены заказчиком лишь частично, хотя, как установил суд, претензий со стороны заказчика по исполнению контракта не поступило.

А вот претензию истца об оплате в досудебном порядке заказчик оставил без удовлетворения, но арбитражный суд удовлетворил иск с аналогичными требованиями. Он постановил взыскать с муниципального заказчика в пользу истца задолженность в сумме 800 184 рублей и пени в сумме 179 293 рублей. При недостаточности денежных средств у казенного учреждения отсуженная подрядчиком сумма будет взыскана с управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства за счет городской казны.

ИА «Орелград»