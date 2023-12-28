Стали известны результаты проверки театра «Русский стиль»

Информацией поделилась Контрольно-счетная палата.

Контрольно-счетная палата города Орла в соответствии с планом своей работы на 2023 год провела выборочную проверку эффективности и целевого расходования МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» им. М. М. Бахтина». Аудиторов интересовали субсидии, выделенные учреждению на выполнение муниципального задания, и вопросы использования муниципального имущества. Проверка охватила весь 2022 год и 9 месяцев 2023 года. По результатам контрольного мероприятия были установлены некоторые нарушения и недостатки.

Так, неправомерные расходы, по мнению КСП, в проверенном периоде времени составили 1,555 миллиона рублей. Сюда, например, аудиторы отнесли оплату мероприятий, которые проводились в 2022 году на безвозмездной основе – это были бесплатные мероприятия по партнерским отношениям. КСП считает, что они неправомерно проводились не за счет платных услуг, а за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания, и ушло на это 1,423 миллиона рублей.

Также к неправомерным расходам проверяющие отнесли оплату по заключенным в 2022 и 2023 годах гражданско-правовым договорам на оказание услуг по тендерному сопровождению. В данном случае их общая сумма составила 132 тысячи рублей. Потери театра в результате уплаты штрафных санкций за нарушение сроков оплаты по договорам в 2022 и в 2023 годах были оценены в 23,7 тысячи рублей. Найдены и иные нарушения и недостатки, подробности о которых не сообщаются.

«С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, направлено представление директору МБУК «Орловский муниципальный драматический театр «Русский стиль» имени М.М. Бахтина», – сообщает КСП. – Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен председателю Орловского городского Совета народных депутатов; информация о результатах контрольного мероприятия – мэру города Орла, управлению культуры администрации города Орла, Орловскому УФАС».

ИА «Орелград»