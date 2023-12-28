На главной ёлке выставки «Россия» разместили орловскую игрушку

28.12.2023 | 12:45 Новости, Общество

Мероприятие проходит в Москве на ВДНХ.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Игрушка называется «Литературная столица». Она выполнена в красном и золотом цветах. На игрушке символически изображены Тургеневский дуб и «Спасское-Лутовиново».

Напомним, что Орёл официально стал «Литературной столицей России» в 2021-м году. Роспатент закрепил за нашим городом данный товарный знак. Считается, что с нашим краем связаны имена 183 значимых писателей – Тургенева, Лескова, Андреева, Фета, Тютчева, Бунина, Пришвина и других. «Спасское-Лутовиново», единственный музей-заповедник Тургенева, является одним из самых популярных экскурсионных объектов области.

Свой символ на ёлке на ВДНХ представил каждый регион России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Напомним, что 11 января на выставке «Россия» станет днём нашего региона. Орловщина представляет свою экспозицию в павильоне №75. Выставка продлится до 12-го апреля 2024-го года.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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