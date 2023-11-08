Орловцы могут поддержать свой регион на выставке «Россия»

Для этого надо проголосовать на сайте мероприятия.

Голосование уже началось. Чтобы поддержать Орловщину, нужно проследовать по ссылке, нажать кнопку «Войти» в верхнем правом углу и зарегистрироваться на сайте. Затем надо выбрать Орловскую область из списка регионов и проголосовать за неё в любой из одиннадцати номинаций.

Участникам предлагается поддержать экспозиции субъектов РФ в номинациях «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект», «Лучший социальный проект».

Выставка «Россия» открылась в Москве на ВДНХ в День народного единства. Она продлится до 12-го апреля 2024-го года. Орловщина представляет свою экспозицию в павильоне №75.

У нашего региона запланировано 17 тематических недель – в рамках каждой экспозиция будет существенно меняться. 11 января в рамках всей выставки «Россия» станет днём Орловской области.

ИА «Орелград»