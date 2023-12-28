Орловец погасил долг перед дочерью, спасая свой автомобиль

Автовладелец накопил крупный долг по алиментам.

В Орловской области после ограничения в специальном праве должник оплатил более 200 тысяч рублей задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП. Исполнительное производство в отношении мужчины находилось в работе у приставов из Мценского отделения. Суд постановил, что мужчина должен выплачивать алименты на содержание своей двухлетней дочери. Приставы говорят, что молодой человек поначалу исправно исполнял свои обязательства. Однако выплачиваемые им суммы становились все меньше и меньше.

«Затем мужчина совсем забыл про возложенные на него обязательства, в связи с чем у него образовалась задолженность свыше 200 тысяч рублей, – уточнили в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области. – В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем к должнику были применены меры принудительного исполнения».

Решающим же аргументом, отмечают в ведомстве, стало вынесение постановления об ограничении его в специальном праве на управление транспортным средством. Иными словами, действие его водительских прав было приостановлено, за руль должник не смог бы сесть на законных основаниях до тех пор, пока не погасил бы долг, и приставы не сняли бы ограничение. «Данная мера оказалась действенной, – подчеркнули в УФССП. – Не желая становится пешеходом, должник оплатил имеющуюся задолженность по алиментам перед своей дочерью. Взыскание текущих платежей находится на контроле судебного пристава».

Ранее ведомство сообщало, что в первом полугодии 2023 года в Орловской области было возбуждено 1932 исполнительных производства о взыскании алиментов. Окончено за тот же период 2000 исполнительных производств данной категории. По состоянию на 1 июля 2023 года в остатке значилось 4200 исполнительных производств о взыскании алиментов, что на 161 исполнительное производство, или на 3,7 процента было меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»