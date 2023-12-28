Орловский энергосектор остался в отрицательной зоне

Индексы промышленного производства по отраслям измерили статистики.

В Орловской области по итогам ноября 2023 года сырьевой и энергетический секторы остались в отрицательной зоне: минус 15,4 процента и минус 2,8 процента по отношению к показателям ноября 2022 года соответственно. Такие данные приводит Орелстат. Сравнения по периодам тоже оказались не пользу текущей ситуации. Аналитики подсчитали, что сырьевой сектор за январь-ноябрь 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022 года просел на 14,3 процента, а энергетический сектор за тот же период времени сбавил свои показатели на 2,4 процента.

«Сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, существенно нарастил объемы производства относительно ноября 2022 года – плюс 19,6 процента, но не смог достичь уровня 2022 года относительно периода – минус 12,3 процента», – отмечают также специалисты Орелстата. Кстати, предприятия данного сектора экономики совершили заметный рывок в ноябре: по сравнению с октябрем 2023 года показатели их деятельности выросли на 9,7 процента.

Еще более бурно развивается тенденция в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха подсчетам статистиков, в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года показатели работы в этом секторе увеличились на 23,9 процента. Правда, по сравнению с ноябрем 2022 года они сократились на 2,8 процента, а по периодам: в январе-ноябре 2023 года показатели снизились на 2,4 процента в сравнении с данными годичной давности.

Добавим, что производство кокса и нефтепродуктов в Орловской области в январе-ноябре 2023 года сократилось на 42 процента по отношению к предыдущему году, добыча полезных ископаемых снизилась на 14,3 процента, но при этом производство химических веществ и химических продуктов увеличилось на 40,4 процента.

ИА «Орелград»