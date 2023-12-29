Власти Орла решили приватизировать транспорт

В план приватизации на 2024 год включены легковые автомобили.

Власти города Орла планирую заработать в 2024 году на приватизации 1,235 миллиарда рублей. По крайней мере, такая сумма заложена в прогнозном плане приватизации, который был принят Орловским горсоветом народных депутатов с учетом предложенных мэрией изменений. В частности, по сравнению с первым чтением в план было добавлено движимое имущество, а именно шесть автомобилей. Реализовать их планируется путем проведения аукционов.

В список для приватизации включены: легковой автомобиль ГАЗ-3110, 2000 года изготовления, ориентировочная цена продажи – 41 тысяча рублей: легковой автомобиль ГАЗ-310202, 2004 года изготовления – 53 тысячи рублей; легковой автомобиль ВАЗ-21110, 2004 года изготовления – 51 тысяча рублей; легковой автомобиль ГАЗ-3102, 2007 года изготовления – 45 тысяч рублей; легковой автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года изготовления – 60 тысяч рублей; легковой автомобиль LADA 210540, 2008 года изготовления – 32 тысячи рублей.

Кроме того, в прогнозный план приватизации включены шесть нежилых помещений и 100-процентный пакет акций «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», который власти пытались продать уже пять раз, но желающих приобрести акции по цене более одного миллиарда рублей пока не нашлось. Указанная выручка в размере 1,235 миллиарда рублей рассчитана с учетом рисков, связанных с отсутствием спроса на объекты приватизации. Получить ее можно, как отмечают власти, только при благоприятной конъюнктуре рынка.

В целом прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества города Орла, включенного в программу приватизации, предполагаются в размере 196,887 миллиона рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами, – 20,111 миллиона рублей, от реализации транспортных средств – 282 тысячи рублей, от реализации пакета акций «Орел-Отеля» – 1,018 миллиарда рублей. Все доходы должны будут поступить в муниципальный бюджет.

ИА «Орелград»