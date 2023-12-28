Под Орлом легковушка врезалась в грузовик

28.12.2023 | 12:11 Новости, Происшествия

Пострадавший госпитализирован.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Как рассказали в региональном Управлении МВД, авария произошла накануне в 15 часов 50 минут в Орловском муниципальном округе. Местом действия стал 193-й километр трассы «Калуга-Орёл».

19-летний парень ехал на «Ладе» (ВАЗ 2115) со стороны Болхова в сторону областного центра. Водитель допустил столкновение с грузовиком MAN, оборудованным полуприцепом. Грузовой автомобиль двигался навстречу, но после удара съехал с дороги.

Водитель «Лады» получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Напомним, накануне в Орловской области произошло ещё одно серьёзное ДТП с участием сразу двух грузовиков.

ИА «Орелград»


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