Под Орлом произошло тяжеловесное ДТП

Столкнулись два КАМАЗа.

По предварительным данным, авария произошла сегодня в 12 часов 40 минут в Орловском муниципальном округе в деревне Становое.

КАМАЗ, проезжавший по дороге на значительной скорости, врезался в такой же грузовик, стоявший на обочине. После удара у «агрессора» слетела кабина.

В сообществе «ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ» «ВКонтакте» сообщается, что в «атакующем» грузовике пострадали двое человек – водитель и женщина, которая находилась на пассажирском сиденье. Мужчину зажало кабиной, а пассажирка получила серьёзные травмы лица и рук.

Напомним, сегодня утром в Урицком районе на «Ладе» разбились две орловчанки.

ИА «Орелград»