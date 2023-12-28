У «Орловских родников» появилось собственное помещение

28.12.2023 | 11:16 Новости, Общество

Его передала епархия.

Фото: Орловская епархия / Сергей Хоменко

Помещение находится в Орле на Щепной площади, 10. Его общая площадь составляет около 200 квадратных метров. Орловская епархия передала собственность общественной организации добровольно и безвозмездно.

Напомним, что «Орловские родники» оказывают поддержку лицам с психофизическими нарушениями – совершеннолетним, но молодого возраста. Здесь они получают важнейшие бытовые навыки, необходимые для жизни в обществе. С подопечными занимаются квалифицированные педагоги и инструкторы.

Орловская епархия плодотворно сотрудничает с «Орловскими родниками» уже несколько лет. Теперь, когда у организации появилось собственное помещение, её работа может выйти на новый уровень.

ИА «Орелград»


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