У «Орловских родников» появилось собственное помещение

Его передала епархия.

Помещение находится в Орле на Щепной площади, 10. Его общая площадь составляет около 200 квадратных метров. Орловская епархия передала собственность общественной организации добровольно и безвозмездно.

Напомним, что «Орловские родники» оказывают поддержку лицам с психофизическими нарушениями – совершеннолетним, но молодого возраста. Здесь они получают важнейшие бытовые навыки, необходимые для жизни в обществе. С подопечными занимаются квалифицированные педагоги и инструкторы.

Орловская епархия плодотворно сотрудничает с «Орловскими родниками» уже несколько лет. Теперь, когда у организации появилось собственное помещение, её работа может выйти на новый уровень.

ИА «Орелград»