К проверкам АО «Орёл-Отель» подключили налоговиков и полицию

В дело вмешалась прокуратура.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуре Орловской области, проверка проводилась после публикаций СМИ, посвящённых контрольному мероприятию КСП Орла. Напомним, его результаты бурно обсуждались, в том числе, в облсовете.

Орган надзора установил, что в акционерном обществе не полностью соблюдалось антикоррупционное законодательство. Также здесь не были разработаны локальные акты, определяющие пути и способы урегулирования конфликта интересов, а также рассмотрения соответствующих уведомлений. В связи с этим руководителю юридического лица внесено прокурорское представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, прокуратура направила материалы проверки, проведённой КСП, в Управление ФНС России по Орловской области – «для рассмотрения в пределах компетенции».

Также, в связи с фактами, выявленными КСП, орган надзора инициировал проведение процессуальной проверки (в порядке статей 144 и 145 УПК РФ). Соответствующий акт направлен в полицию. Вероятно, по итогам данной проверки будет приниматься решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»