ТОП влияния: Салис Каракотов (7)

Генеральный директор АО «Щёлково Агрохим».

Каракотов Салис Добаевич руководит системообразующей организацией, производящей пестициды и прочие агрохимические продукты. Доктор химических наук, академик РАН.

В ходе агрофестиваля «BETAREN» — «Территория рекордных урожаев» летом 2023 года Салис Каракотов отмечал, что в Орловской области «созданы особые условия».

«Я могу сказать, что это место – эпицентр развития наших научных идей и, конечно же, сегодня собравшись здесь, более 300 человек со всей страны, увидят, что может создавать наука при комфортном ощущении себя на том месте, где ты работаешь и Орловская область – она такая, поэтому мы любим эту землю и стараемся её украшать».

АО «Щелково Агрохим» присутствует во всех аграрных регионах, так является поставщиком средств защиты растений. Ежегодно в Орловской области инвестируется в виде товарного кредита в сельское хозяйство несколько сотен миллионов рублей – «даже до миллиарда доходим», сообщал Салис Каракотов в начале года. Работает два крупных семенных завода, строится третий. В этих трех точках на территории более 22 тыс. га будет производиться только семена высоких категорий.

По данным kartoteka.ru, с апреля 2021 года – учредитель ООО “Щелково Агрохим”, руководит обществом с 2003 года. С 1998 года – генеральный директор АО «Щелково Агрохим». В 2022 году в Орловской области открыт уникальный завод по подготовке семян по нетравмирующей технологии, который входит в научный комплекс компании «Щёлково Агрохим» – «Бетагран Семена».

1994 – 1998 – заместитель генерального директора – начальник научно-исследовательского центра АООТ, затем – директор по науке, развитию и маркетингу ОАО «Щелковское предприятие Агрохим».

1981 – 1994 – работал младшим, старшим научным сотрудником отдела научной части, начальником сектора, заместителем директора по научным и опытным работам – начальником отдела Щелковского филиала Всероссийского НИИ химических средств защиты растений.

В 1976 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Специальность – химия и технология основного органического синтеза. 1976 – 1981 – аспирант МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 2006 году присвоена степень доктора химических наук.

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