В Орле профсоюзы призвали взять цены на особый контроль

С заявлением в связи с ростом цен выступила Федерация профсоюзов Орловской области.

Профсоюзы Орловской области обеспокоены растущим недовольством, связанным с ростом цен на социально значимые продукты питания. Об этом говорится в заявлении, с которым выступила региональная Федерация профсоюзов. В тексте говорится о том, что жителей региона волнует подорожание не только продуктов питания, но и лекарств, техники, а также различных услуг. К тому же уже стало известно о повышении тарифов и расценок в 2024 году.

Так, по традиции увеличатся взносы на капремонт, тарифы на электроэнергию, воду и коммунальные услуги. В Орле планируется повышение стоимости проезда в городском транспорте. А повышение кадастровой стоимости имущества в 2024 году, по мнению профсоюзов, приведет к увеличению расходов собственников жилых и нежилых помещений, дальнейшей инфляции.

«По информации Орелстата, индекс цен на товары и услуги в области за 11 месяцев 2023 года составил 105,9 процента, к декабрю прошлого года — 106,06 процента, – перечисляет Федерация. – Только за период с 14 по 20 ноября в регионе подорожали яйца на 6,7 процента, капуста – на 6,3 процента, огурцы – на 5,9 процента. Особенно беспокоит рост цен на яйцо, стоимость которого выросла с начала года с 75 рублей до 120 рублей, мясо кур – с 168 до 206 рублей, свинины – с 295 до 336, рыбы мороженой – с 173 до 187 рублей, масла сливочного – с 848 до 870 рублей. При этом реальные цены на продукты питания выше статистических».

В своем заявлении профсоюзы утверждают, что реальные располагаемые доходы населения растут медленнее уровня инфляции. И вновь ссылаются на данные статистики, указывая, что рост доходов в третьем квартале 2023 года составил 105,5 процента к показателю аналогичного периода предыдущего года. Также профсоюзы говорят, что среднемесячная заработная плата статистически растет, но ее медианное значение существенно меньше. Среднее значение зарплаты, по данным профсоюзного мониторинга, составляет в регионе примерно 25-30 тысяч рублей (это примерно в полтора раза меньше данных официальной статистики). По данным авторов заявления, около 30 процентов населения имеют денежные доходы до 20 тысяч рублей.

«Федерация профсоюзов Орловской области предлагает органам власти региона: взять на особый контроль процессы ценообразования на социально значимые продовольственные товары; предусмотреть меры поддержки местных производителей; осуществлять контроль за необоснованным завышением цен; предусматривать индексацию заработной платы в соответствии с реальным уровнем инфляции; не допускать снижения уровня жизни населения», – следует из заявления.

ИА «Орелград»