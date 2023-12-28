В Орле запустили новогодние трамвай и троллейбус

28.12.2023 | 11:08 Новости, Общество

Это произошло накануне вечером.

Фото: Администрация Орла

Прокатиться на праздничном общественном транспорте можно будет до седьмого января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

«Трамвайно-троллейбусное предприятие» решило не прерывать новогоднюю традицию и, как обычно, выпустить на маршруты трамвай и троллейбус, украшенные к Новому году. Для их оформления использовали, в том числе, световые гирлянды. Например, внутри и снаружи новогоднего трамвая разместили около 600 светодиодов.

В ближайшее время в салонах праздничного транспорта начнёт играть тематическая музыка, которая поможет орловцам поддерживать нужное настроение.

Фото: Администрация Орла

ИА «Орелград»


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