38 орловцев отметили наградами и званиями

29.12.2023 | 17:50 Новости, Общество

Вручение состоялось в здании администрации региона.

Клавдия Наумова. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Выдающихся специалистов из различных сфер деятельности отметили двадцатью двумя видами государственных и региональных наград и званий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Так, лётчик и космонавт, герой РФ Александр Мисуркин награждён знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью I степени». «Орден Дружбы» вручили Клавдии Наумовой – тренеру Академии футбола имени Сёмина. Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» отмечен директор Мценской детской художественной школы Сергей Прокопов.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено медсестре Покровской ЦРБ Александре Захаваевой и главной медсестре Перинатального центра Элле Тищенко. «Заслуженными работниками сельского хозяйства РФ» стали заместитель исполнительного директора по механизации АО «Орел Нобель-Агро» Алексей Ушаков и оператор машинного доения «Племенного завода имени Георгиевского» Елена Черных. Представитель театра «Свободное пространство» Олег Сёмичев получил звание «Заслуженного артиста РФ».

Также несколько орловцев наградили медалью «За помощь в специальной военной операции». Это руководитель волонтёрской группы «Дружина добрых дел» общественной организации «Бригада имени Маршала Катукова» Гошгар Искандаров, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Шашков, индивидуальный предприниматель Александр Шишкин.

Также ряду граждан вручили грамоты и благодарности губернатора Орловской области.

ИА «Орелград»


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