В Орле «Бригада Катукова» приступила к патрулированию улиц

Об этом сообщается в соцсетях дружины.

Орловцы из «Бригады Катукова» помогают охранять закон и порядок в местах массовых гуляний, в том числе, на площади и на улице Ленина. Работа ведётся совместно с сотрудниками полиции.

«Обеспечение и поддержание порядка во время праздничных мероприятий является одной из важных функций дружины», – отмечается в сообщении.

Также дружинники подчёркивают, что граждане относятся к такой деятельности с уважением и пониманием. Ранее «Бригаду Катукова» привлекали к выполнению аналогичных задач во время празднования Дня города.

ИА «Орелград»