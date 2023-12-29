В Орле «Бригада Катукова» приступила к патрулированию улиц

29.12.2023 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Об этом сообщается в соцсетях дружины.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Орловцы из «Бригады Катукова» помогают охранять закон и порядок в местах массовых гуляний, в том числе, на площади и на улице Ленина. Работа ведётся совместно с сотрудниками полиции.

«Обеспечение и поддержание порядка во время праздничных мероприятий является одной из важных функций дружины», – отмечается в сообщении.

Также дружинники подчёркивают, что граждане относятся к такой деятельности с уважением и пониманием. Ранее «Бригаду Катукова» привлекали к выполнению аналогичных задач во время празднования Дня города.

ИА «Орелград»


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