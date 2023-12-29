Орловская епархия передала в зону СВО 105 тонн гуманитарной помощи

Итоги года были озвучены на собрании Орловской епархии.

Как сообщил пресс-секретарь Орловской митрополии Сергей Хоменко, в Орле в храме Смоленской иконы Божией Матери под председательством митрополита Орловского и Болховского Тихона состоялось ежегодное итоговое собрание Орловской епархии. Митрополит Тихон выступил с докладом, в котором рассказал о важнейших событиях 2023 года и обозначил приоритеты на 2024 год. Одной из самых значимых остается тема СВО. Орловцы активно помогают нашим бойцам, отправляя на фронт гуманитарную помощь.

Митрополит Тихон отметил, что Орловская епархия не осталась в стороне, она тоже вносит весомый вклад в дело поддержки участников СВО и их семей. Так, по его словам, в 2023 году на фронт епархия передала 105 тонн гуманитарной помощи и шесть единиц техники, что стало возможным благодаря поддержке орловских храмов.

«Владыка Тихон отметил работу приходов, которые сами дополнительно помогают нашим бойцам, – сообщили в митрополии. – Так, большую помощь военнослужащим оказывает Троицкий храм города Орла, который передает автомобили, квадрокоптеры, гуманитарную помощь. Приход отправляет в зону СВО и перевязочные материалы. Их изготавливают волонтеры в приходском пошивочном подразделении «Стерильность – фронту».

При Иверском храме работает центр помощи семьям мобилизованных и добровольцев, добавили в митрополии. Он приобрел для своих подопечных дорогостоящую бытовую технику и обеспечивал их продуктовыми наборами. Кроме того, православные волонтеры из Иверского храма помогали ремонтировать жилье бойцов СВО. А самым главным делом Иверского храма является изготовление блиндажных свечей. В зону СВО этот приход уже передал около 30 тысяч таких свечей.

«Митрополит Тихон отметил, что помощь нашим воинам также оказывают Спасо-Преображенский храм Болхова, Введенский храм села Хотьково Шаблыкинского района и другие приходы», – рассказали также в митрополии.

ИА «Орелград»