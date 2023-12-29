В Орле повысят плату за детсад

Новые расценки будут действовать в 2024 году.

Мэр Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города Орла «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях». Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года. Согласно ему размер родительской платы в группе пребывания детей при пятидневной рабочей неделе увеличивается с 2390 рублей до 2500 рублей в месяц, а в группе круглосуточного пребывания детей – с 2690 рублей до 2810 рублей в месяц. Кроме того, мэр немного изменил «тарифы» на группы кратковременного пребывания детей – если раньше плата составляла 11 рублей 10 копеек за один час пребываний в группе ребенка, то теперь она будет составлять 11 рублей 93 копейки.

К слову, действующий порядок установления размера родительской платы был разработан и утвержден еще в 2015 году. Согласно ему в размер родительской платы за присмотр и уход за детьми включаются следующие расходы: на организацию питания детей в размере 70 процентов от суммы родительской платы; на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня в размере 30 процентов от суммы родительской платы; на хозяйственно-бытовое обслуживание детей, соблюдение ими личной гигиены и режима дня в размере 100 процентов от суммы родительской платы.

Расходы на питание, хозяйственно-бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня рассчитываются исходя из рекомендуемых среднесуточных норм питания в дошкольных организациях на одного ребенка. Кстати, документом предусмотрено, что размер родительской платы подлежит пересмотру не реже 1 раза в год. Льготы устанавливаются в соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и с решениями Орловского городского Совета народных депутатов.

Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на основании договора между муниципальной дошкольной образовательной организацией и родителями или законными представителями ребенка. Договор заключается в двух экземплярах. Родительская плата взимается за фактические дни посещения согласно табелю учета посещаемости детей и не взимается в случае отсутствия ребенка в образовательной организации. Ее размер может быть уменьшен в случае пропуска по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке), пропуска по причине карантина, отсутствия ребенка в течение отпуска одного из родителей, но не более 60 дней в году, а также в случае закрытия образовательной организации на ремонтные и аварийные работы.

ИА «Орелград»