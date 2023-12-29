Орловское МЧС перешло на усиленный режим работы

Так будет до 9 января.

С сегодняшнего дня силы и средства Главного управления МЧС по Орловской области и все его подразделения несут службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС.

Спасатели и пожарные будут работать таким образом до 9 января. Цель очевидна – обеспечить готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия в период праздников.

Сотрудники дежурят на значимых объектах и в местах массового пребывания людей. Также не забыт жилой сектор – здесь проводится адресная разъяснительная и профилактическая работа. Особое внимание уделяется социально незащищённым слоям населения.

За последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 14 раз, из них 5 выездов пришлось на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»