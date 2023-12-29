Орловское МЧС перешло на усиленный режим работы

29.12.2023 | 13:43 Закон и порядок, Новости

Так будет до 9 января.

Фото: УМЧС по Орловской области

С сегодняшнего дня силы и средства Главного управления МЧС по Орловской области и все его подразделения несут службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе УМЧС.

Спасатели и пожарные будут работать таким образом до 9 января. Цель очевидна – обеспечить готовность к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия в период праздников.

Сотрудники дежурят на значимых объектах и в местах массового пребывания людей. Также не забыт жилой сектор – здесь проводится адресная разъяснительная и профилактическая работа. Особое внимание уделяется социально незащищённым слоям населения.

За последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 14 раз, из них 5 выездов пришлось на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования