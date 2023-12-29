Орловщина стала одним из лидеров страны по урожайности

Это касается сразу нескольких культур.

Итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2023-м году подвели в аналитическом центре компании RUSEED, сообщает AgroXXI.ru.

Орловская область попала в лидеры страны по урожайности. Так, по кукурузе наш регион оказался третьим в России (показатель – 102 центнера с одного гектара). По подсолнечнику – пятый (26,9 центнеров с одного гектара).

При этом в число регионов-передовиков по валовому сбору по данным культурам Орловщина не вошла. Получается, что орловские посевы кукурузы и подсолнечника дают хороший урожай, но их общая площадь не слишком высока.

В целом по стране снизился как фактический урожай зерновых и зернобобовых культур (на 9,6% – до 142,6 миллионов тонн), так и их средняя урожайность (на 8,6 % – до 30,8 центнера с одного гектара).

Отметим, ранее наша область попала в лидеры России по количеству гречихи и рапса.

ИА «Орелград»