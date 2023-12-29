Прокуратура контролирует резонансные дела орловских чиновников

«Никуда не денутся», пообещал Алексей Тимошин.

Открытая встреча с представителями СМИ состоялась накануне, 28 декабря. Прокурора Орловской области попросили прокомментировать волокиту в ряде резонансных дел. Среди них «дорога к теще», когда «по технической ошибке» отремонтировали не ту улицу в Орловском районе; возможные фальсификации на выборах – есть аудиозапись, на которой голос, похожий на голос мэра Орла Юрия Парахина, рекомендует коллегам недопустимое; жалобы на вымогательство со стороны заместителя мэра Вадима Ничипорова.

«Я скован в комментариях, – подчеркнул Алексей Тимошин. – Только следователь вправе разглашать детали. Мы надзираем, обсуждаем каждую неделю. Никуда дела не денутся», – пообещал прокурор Орловской области.

Он напомнил, что несколько раз оспаривались решения о прекращении уголовного дела по дороге в деревне Кондырева, в том числе в суде. Ускорить процесс рассмотрения «фальсификации на выборах» невозможно: если у следователя есть сомнения, он вправе вынести аудиозапись на еще одну экспертизу, – только он направляет ход дела. Кроме того, по материалам может быть принято решение, с которым общественность может не согласиться, предупредил Алексей Тимошин.

Напомним, жалоба на Ничипорова – 2022 год, возможные фальсификации – 2021 год, дорога к теще – 2018 год.

ИА “Орелград”