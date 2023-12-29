ПСД на аэропорт Орла прошла госэкспертизу

Документация получила положительное заключение.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Как напомнили в обладминистрации, данные работы ведутся в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В роли генерального подрядчика выступает ООО «Ирмаст-холдинг». Оно отвечает и за проектирование, и за строительство (в рамках первого этапа реконструкции).

Этап включает в себя создание искусственной взлётной полосы, рулежной дорожки, перрона, периметрального ограждения, систем светосигнального оборудования, водосточной сети, внешних и внутренних сетей, а также здания аэровокзала. Общее федеральное финансирование составляет 1 миллиард 400 миллионов рублей. Из них 400 миллионов поступили в 2022-м, 600 должны были прийти в текущем, ещё 400 ожидаются в будущем году.

Как сообщает обладминистрация, завершение работ планируется тоже в будущем году. Однако на «Госзакупках» в качестве последней даты исполнения соответствующего контракта стоит сегодняшнее число.

ИА «Орелград»