В Орле мусор подползает к остановкам и детсадам

29.12.2023 | 11:20 Важное, ЖКХ, Новости

Это не помогает создавать новогоднее настроение.

Свалка у детсада №10. Фото: vk.com/oreladm / Оля Весна

Возмущённые орловцы делятся в соцсетях свежими фотографиями последствий «мусорного коллапса». Переполненные свалки замечены не только у жилых домов.

Так, подобная «инсталляция» возникла на улице Гоголя у остановки общественного транспорта. Ещё пять дней назад о ней писали в СМИ и соцсетях. Однако с тех пор количество мусора не уменьшилось, а значительно увеличилось.

Ещё одна переполненная свалка замечена у детского сада №10 (на улице Комсомольской, между домами №343 и №344).

«Сколько ни обращалась в соцсетях по этой площадке, а также по расположенной недалеко, ближе к Кромской, рядом со школой, с просьбой убрать территорию – бесполезно. По второй площадке Администрация Орла обещала выслать «Спецавтобазу», но, насколько я понимаю, этого не произошло, просто всё засыпало снегом, ну и ладно».

Свалка на улице Гоголя. Фото: vk.com/vk_orel

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования