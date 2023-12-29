В Орле мусор подползает к остановкам и детсадам

Это не помогает создавать новогоднее настроение.

Возмущённые орловцы делятся в соцсетях свежими фотографиями последствий «мусорного коллапса». Переполненные свалки замечены не только у жилых домов.

Так, подобная «инсталляция» возникла на улице Гоголя у остановки общественного транспорта. Ещё пять дней назад о ней писали в СМИ и соцсетях. Однако с тех пор количество мусора не уменьшилось, а значительно увеличилось.

Ещё одна переполненная свалка замечена у детского сада №10 (на улице Комсомольской, между домами №343 и №344).

«Сколько ни обращалась в соцсетях по этой площадке, а также по расположенной недалеко, ближе к Кромской, рядом со школой, с просьбой убрать территорию – бесполезно. По второй площадке Администрация Орла обещала выслать «Спецавтобазу», но, насколько я понимаю, этого не произошло, просто всё засыпало снегом, ну и ладно».

ИА «Орелград»