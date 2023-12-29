В орловских колониях прошёл конкурс новогодней игрушки

Мероприятие было направлено на эстетическое воспитание осужденных.

В Орловской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы области прошел конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, сделанную руками осужденных. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН, такой конкурс традиционно проводится в преддверии новогодних праздников. Он несет воспитательную функцию: считается, что подобные мероприятия способствуют эстетическому воспитанию осужденных и развитию их творческих способностей.

«Для создания творений осужденные использовали самые разные материалы: цветную бумагу, фольгу, цветные нитки, ткань, мишуру и шишки, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – Участники конкурса смастерили не только венки и елочные игрушки, но и известных персонажей любимых новогодних сказок: Деда Мороза, Снегурочку и Снеговика. Не остался без внимания и еще один символ Нового года – часы».

Пока осужденные мастерили игрушки, для сотрудников отдела по конвоированию УФСИН была устроена экскурсия в дом-музей знаменитого исследователя-полярника Владимира Русанова. Музей расположен в Орле в деревянном одноэтажном доме, он работает с 1982 года. Сотрудников отдела по конвоированию ознакомили с музейными экспонатами, фотографиями и документами, посвященными полярным экспедициям Русанова на Новую землю.

«Особое внимание посетителей привлек макет двухмачтового судна «Геркулес», а также мемориальная часть, дающая представление о городском быте конца XIX – начала ХХ века, – отметили в пресс-службе УФСИН. – Атмосфера музея произвела на сотрудников отдела по конвоированию хорошее впечатление и оставила добрые воспоминания о проведенном времени. Все участники отметили, что экскурсия получилась интересной и познавательной».

ИА «Орелград»