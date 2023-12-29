ТОП влияния: Елена Климова (6)

29.12.2023 | 11:45 Новости, ТОП-50

Генеральный директор ООО «Знаменский СГЦ».

Знаменский СГЦ является одним из крупнейших системообразующих предприятий не только нашего региона, но и входит в топ-15 основных производителей свинины в России. Инвестиции Знаменского СГЦ в модернизацию действующего производства и приобретение техники составляют не менее 250 млн рублей в год.  Свыше 3000 жителей региона обеспечены рабочими местами. Знаменский СГЦ за первое полугодие 2023 года инвестировал в Орловскую область более 155 млн рублей.   За 8 месяцев 2023 года  увеличил объем производства мяса на 105.

Климова Елена Николаевна возглавила проект первого в России генетического центра «Знаменский СГЦ» в Орловской области в 2005 году.

В 1999 году назначена на должность заместителя генерального директора, а в 2001 — на должность первого заместителя генерального директора АВК «Эксима».

В акционерной внешнеэкономической компании «Эксима» работает с 1992 года.

В 1985 году окончила Московский государственный университет. В 2000 защитила кандидатскую диссертацию по экономике.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


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Орелград. 2023 год

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