В Орле на выезде из «Болховского» случилось ДТП

Пострадали двое человек.

Как рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, всё случилось накануне в 15 часов 20 минут на Болховском шоссе.

66-летний мужчина на «Киа» выезжал на шоссе со второстепенной дороги (с улицы Строительная деревни Жилина). Он не уступил трассу автомобилю «Гранд Чероки», который ехал по Болховскому со стороны Раздольной в сторону Игнатова. За рулём джипа сидел 39-летний водитель.

В итоге машины столкнулись. После этого джип ещё и налетел на металлическое ограждение.

37-летнюю пассажирку «Гранд Чероки» доставили в Орловскую областную клиническую больницу на «Скорой помощи». Однако врачи, осмотрев пациентку, отпустили её на амбулаторное лечение. Позже в ООКБ, уже самостоятельно, обратился водитель «Киа». Ему также оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего за сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, это – единственное, в котором пострадали люди.

Отметим, что проблема выезда из микрорайона «Болховский» недавно обсуждалась в облсовете. Глава профильного комитета Виталий Рыбаков подчёркивал, что микрорайон растёт, а школы в нём пока нет, поэтому по утрам родители везут детей на учёбу, а сами едут на работу. В результате наступает транспортный коллапс, который выражается, в том числе, и в ДТП.

ИА «Орелград»