ТОП влияния: Евгений Летягин (5)

Генеральный директор ООО «Авангард-Агро-Орел».

Летягин Евгений Анатольевич руководит компанией с августа 2014 года. Фото и биографической справки в открытом доступе нет.

Аграрный холдинг «Авангард-Агро-Орёл» – один из крупнейших сельхозпроизводителей в России. Бенефициар – АО «Авангард-Агро» также зарегистрирован на Орловщине, входит в перечень системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. (Площадь сельхозугодий в Черноземье превышает 450 тыс. га. Под посевами –320 тыс. га, из них 117 тыс. га в Орловской области).

По данным kartoteka.ru, ООО «Авангард-Агро-Орел» в 2022 году увеличило чистую прибыль на 57%, до 4,1 млрд рублей. Среднесписочная численность персонала – 1287 человек.

Компания, основанная в 2004 году, обрабатывает земли в большинстве районах Орловской области.

Известно, что родился Евгений Летягин в городе Палласовка Волгоградской области.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.