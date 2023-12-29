ТОП влияния: Виктор Линник (4)

Президент ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг».

В июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с ООО «Гранд Фрайз» и сетью «Вкусно ‒ и точка». Объем инвестиций в проект по созданию на территории ОЭЗ «Орёл» завода по глубокой переработке картофеля составит 17,5 млрд рублей. Заявленный объем продукции – 120 тыс. тонн в год, картофель фри и картофельные хлопья. Планируется создание 365 новых рабочих мест.

«Старт реализации проекта в сжатые сроки стал возможен благодаря оперативному принятию решений и достижению договоренностей с нашими партнерами и поддержке правительства Орловской области», – цитирует Виктора Линника пресс-служба обладминистрации.

Линник Виктор Вячеславович занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий компании, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями.

Компанию «Мираторг» совместно с братом Александром Линником основали в 1995 году. Начали с торговли импортными продуктами питания. Когда среди национальных приоритетов объявили развитие аграрного сектора, вложились в строительство свинокомплексов.

С 1989 года по 1992 год работал инженером-конструктором в ИВТ «Особое конструкторское бюро» АН СССР и на малом предприятии «Плазменные процессы».

В 1987 году окончил Московский энергетический техникум, по специальности инженер-энергетик.

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