В Орле повысили цены на проезд и утвердили реестр маршрутов

29.12.2023 | 21:00 Новости, Общество

В 2024 году орловцы будут пользоваться общественным транспортом по новым правилам.

Фото: ИА «Орелград»

Администрация города Орла издала сразу два документа, которые напрямую касаются работы общественного транспорта. Оба постановления уже опубликованы на официальном сайте мэрии, действовать они начинают с 1 января 2024 года. Первым из них мэр Юрий Парахин официально повысил регулируемые тарифы на перевозки для городского автотранспорта и электротранспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла. Напомним, решение было согласовано ранее с депутатами горсовета.

С 1 января 2024 года на автобусных маршрутах, а также в трамваях и троллейбусах плата за проезд и провоз багажа будет составлять 28 рублей при наличном способе оплаты и 25 рублей при безналичном. Месячный проездной билет для граждан теперь стоит: на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) – 750 рублей, на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)- 870 рублей. Стоимость месячного проездного билета для организаций установлена в размере: на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) – 1000 рублей, на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус) – 1120 рублей.

Своим вторым постановлением мэр Юрий Парахин утвердил реестр маршрутов. Так, в самый крупный из них вошли 29 автобусных маршрутов. В троллейбусный реестр мэр включил всего пять маршрутов: №1 «Автовокзал – санаторий Лесной», №4 «Автовокзал – больница имени Семашко», № 5 «Санаторий «Лесной» – Наугорское шоссе», №6 «Автовокзал – улица Горького», №8 «Переулок Южный – Наугорское шоссе». Реестр трамвайных маршрутов выглядит следующим образом: №1 «Железнодорожный вокзал – кольцо ТМК ГРИНН», №3 «Улица Пушкина – завод Химмаш» и №4 «Железнодорожный вокзал – школа №35».

Напомним, ранее Юрий Парахин утвердил документ планирования регулярных перевозок в городе Орле. Его цель – формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурентных процедур по определению перевозчиков. Из документа следует, что транспортное обслуживание города Орла обеспечивается МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 17 частными перевозчиками. В областном центре работает более 250 автобусов. Для перевозки маломобильных граждан используется 50 низкопольных или полунизкопольных автобусов и пять низкопольных троллейбусов.

ИА «Орелград»


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