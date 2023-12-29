В Орле повысили цены на проезд и утвердили реестр маршрутов

В 2024 году орловцы будут пользоваться общественным транспортом по новым правилам.

Администрация города Орла издала сразу два документа, которые напрямую касаются работы общественного транспорта. Оба постановления уже опубликованы на официальном сайте мэрии, действовать они начинают с 1 января 2024 года. Первым из них мэр Юрий Парахин официально повысил регулируемые тарифы на перевозки для городского автотранспорта и электротранспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла. Напомним, решение было согласовано ранее с депутатами горсовета.

С 1 января 2024 года на автобусных маршрутах, а также в трамваях и троллейбусах плата за проезд и провоз багажа будет составлять 28 рублей при наличном способе оплаты и 25 рублей при безналичном. Месячный проездной билет для граждан теперь стоит: на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) – 750 рублей, на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус)- 870 рублей. Стоимость месячного проездного билета для организаций установлена в размере: на 1 вид транспорта (трамвай или троллейбус) – 1000 рублей, на 2 вида транспорта (трамвай и троллейбус) – 1120 рублей.

Своим вторым постановлением мэр Юрий Парахин утвердил реестр маршрутов. Так, в самый крупный из них вошли 29 автобусных маршрутов. В троллейбусный реестр мэр включил всего пять маршрутов: №1 «Автовокзал – санаторий Лесной», №4 «Автовокзал – больница имени Семашко», № 5 «Санаторий «Лесной» – Наугорское шоссе», №6 «Автовокзал – улица Горького», №8 «Переулок Южный – Наугорское шоссе». Реестр трамвайных маршрутов выглядит следующим образом: №1 «Железнодорожный вокзал – кольцо ТМК ГРИНН», №3 «Улица Пушкина – завод Химмаш» и №4 «Железнодорожный вокзал – школа №35».

Напомним, ранее Юрий Парахин утвердил документ планирования регулярных перевозок в городе Орле. Его цель – формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурентных процедур по определению перевозчиков. Из документа следует, что транспортное обслуживание города Орла обеспечивается МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и 17 частными перевозчиками. В областном центре работает более 250 автобусов. Для перевозки маломобильных граждан используется 50 низкопольных или полунизкопольных автобусов и пять низкопольных троллейбусов.

ИА «Орелград»