У светового орла появилось гнездо

Конструкция установлена на въезде в Советский район.

Стилизованную фигуру хищной птицы разместили здесь в начале текущего месяца. В основном, она вызвала у орловцев положительные эмоции.

Теперь у орла появилось и подобие гнезда. Подставку отделали камнями и лапником. Об этом пишут в сообществе «Город Орёл! Орловчане ВКонтакте».

Это обновление также вызвало волну позитивных комментариев. Некоторые из пользователей предлагают сделать световую скульптуру постоянным украшением нашего города.

ИА «Орелград»