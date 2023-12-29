У светового орла появилось гнездо

29.12.2023 | 15:00 Новости, Общество

Конструкция установлена на въезде в Советский район.

Фото: vk.com/vk_orel

Стилизованную фигуру хищной птицы разместили здесь в начале текущего месяца. В основном, она вызвала у орловцев положительные эмоции.

Теперь у орла появилось и подобие гнезда. Подставку отделали камнями и лапником. Об этом пишут в сообществе «Город Орёл! Орловчане ВКонтакте».

Это обновление также вызвало волну позитивных комментариев. Некоторые из пользователей предлагают сделать световую скульптуру постоянным украшением нашего города.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования