У светового орла появилось гнездо

Конструкция установлена на въезде в Советский район.
Стилизованную фигуру хищной птицы разместили здесь в начале текущего месяца. В основном, она вызвала у орловцев положительные эмоции.
Теперь у орла появилось и подобие гнезда. Подставку отделали камнями и лапником. Об этом пишут в сообществе «Город Орёл! Орловчане ВКонтакте».
Это обновление также вызвало волну позитивных комментариев. Некоторые из пользователей предлагают сделать световую скульптуру постоянным украшением нашего города.
ИА «Орелград»