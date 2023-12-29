В Орловской области 11 тысяч «чернобыльцев» снова начнут получать лекарства

29.12.2023 | 15:10 Медицина, Новости

Прокуратура региона опротестовала закон региона, противоречащий федеральному.

Фото: ИА «Орелград»

Подробнее о проблеме на встрече с журналистами 28 декабря рассказал глава надзорного ведомства Алексей Тимошин.  Всего в Орловской области 117 тысяч “чернобыльцев”, из них 11 тысяч должны были быть обеспечены лекарствами. Однако поправки в региональный закон (№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи») лишили людей этой возможности. Граждане, не отказавшиеся от чернобыльских выплат, остались без медикаментов.

«Выплаты меньше тысячи рублей, а лекарства некоторые до миллиона в месяц», – подчеркнул прокурор.

«С 2 октября 2023 года льготникам с категорией «096» (граждане, проживающие или работающие на территории с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС), которые отказались от набора социальных услуг в пользу получения ежемесячной денежной выплаты, выписанные рецепты, отпускаются за счет средств федерального бюджета, в противном случае рецепты отклоняются от оплаты», – выдержка из решения райсуда

Разъяснительной кампании никакой не было: людей поставили перед фактом. В прокуратуру Орловской области жалобы от граждан начали поступать с октября, рассказал Алексей Тимошин. Прокурор региона внес протест, который рассмотрен и удовлетворен на минувшей сессии Орловского областного Совета.

Всего за 2023 год органами прокуратуры области в суды направлено более 1000 исковых заявлений об обеспечении льготников медицинскими средствами, взыскании понесенных ими расходов на самостоятельное приобретение лекарств и морального вреда, «чернобыльцы» в их числе.

ИА “Орелград”


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