Росавтодору дадут денег на ремонт орловских участков трассы «Крым»

29.12.2023 | 14:41 Новости, Общество

Такое решение приняли в федеральном правительстве.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Распоряжение утвердил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства России.

Ремонт будет капитальным. Также бюджет страны оплатит работы на федеральных трассах в Ленинградской и Вологодской областях, Карелии, Дагестане и других регионах. Всего в будущем году Росавтодор планирует отремонтировать 19 участков различных магистралей общей протяжённостью 25 километров.

В общей сложности, на данные цели выделят 10 миллиардов рублей. Какая часть из них достанется Орловской области, пока не известно. Средства выделяются по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что на Орловщине трассу «Крым» расширяют с двух до четырёх полос (в двух районах). Эта работа должна завершиться к ноябрю 2025-го года.

ИА «Орелград»


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