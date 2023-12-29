Клычков заявил, что работы на «Титанике» идут полным ходом

29.12.2023 | 18:30 Медицина, Новости

Медцентр должны достроить в будущем году.

Фото: ИА «Орелград»

Такую информацию губернатор опубликовал в соцсетях.

По словам Клычкова, строительство медицинского центра Орловской областной клинической больницы активно продолжается. Так, на объекте практически завершены все работы по демонтажу, а также по усилению колонн арматурой. Сейчас в «Титанике» бетонируют полы, монтируют инженерные сети и необходимые коммуникации.

Губернатор заявил, что завершить все строительные работы планируется до конца 2024-го года. После этого будет закуплено и установлено необходимое современное медицинское оборудование.

При этом Клычков отметил, что стоимость только строительных и монтажных работ составляет около трёх миллиардов рублей. Напомним, что работы в «Орловском титанике» возобновились только в ноябре этого года.

ИА «Орелград»


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