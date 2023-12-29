В Орле отметят 30-летие «Полесья»

Юбилейную выставку подготовила областная библиотека.

В Орле пройдет выставка «Край легенд и зубров», посвященная 30-летию со дня основания Национального парка «Орловское полесье». Об этом сообщает Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина. Выставка будет работать с 3 по 31 января 2024 года в отделе краеведческих документов. Она предназначена для широкого круга пользователей, краеведов и просто любителей туризма. Экспозицию составят красочные фотоальбомы и атласы, посвященные парку, а также книги, такие как «Природные богатства Орловского края», «Парки Орла и Орловской области», «Национальные парки России», «Забытые усадьбы Орловщины». Все они познакомят с историей создания национального парка.

«Краеведы Елена Ашихмина и Виктор Ливцов подготовили для любителей туризма путеводитель «Орел – «Орловское Полесье», – сообщает «Бунинка». – В него вошли сведения об истории населенных мест, о владельцах усадеб и известных людях, связанных с краем. Сотрудники заповедника издают журнал «Орловское Полесье», на страницах которого отражен весь спектр исследовательских, природоохранных и историко-культурных работ, проводимых в национальном парке».

Кроме того, на выставке будет представлена периодика, в том числе тематические статьи в журналах «Образование и общество» и «Родные пенаты». Завершают экспозицию информационно-справочные издания: «Зоовольерный комплекс «Орловское Полесье» и подборка путеводителей «Национальный парк «Орловское Полесье». Кстати, организаторы говорят, что идея сохранения природного достояния зародилась в Российской империи еще в конце XIX века. В 1888 году появился лесосохранный закон, которым была выделена особая категория охраняемых лесов и водных источников. Эти ресурсы, вне зависимости от их частной принадлежности, были поставлены под государственную охрану.

«Большая часть Орловской области расположена в лесостепной зоне, – напоминают также в «Бунинке». – Национальный природный парк «Орловское Полесье» занимает территорию свыше 80 тысяч гектаров. В охранную зону выделено часть земель Хотынецкого, Знаменского и Болховского районов, прилегающих к парку. Цель создания заповедника – сохранение и восстановление уникального природного комплекса Центральной полосы России, реабилитация ландшафта и возрождение культурного наследия».

Настоящей визитной карточкой «Орловского полесья» стали зубры, которых завезли на Орловщину во многом для сохранения и приумножения популяции этих животных, в какой-то момент оказавшихся на грани исчезновения. Кроме того, «Орловское полесье» является домом для почти тысячи редких растений.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»