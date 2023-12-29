В Орле усилили меры пожарной безопасности

Управляющие компании проследят за тем, чтобы горожане не запускали фейерверки.

В Орле по распоряжению мэра Юрий Парахина усилены меры пожарной безопасности. Документ был принят в целях предупреждения возникновения пожаров, недопущения гибели людей и материальных потерь в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Администрация города рекомендовала руководителям организаций, независимо от форм собственности, провести работу по приведению в пожаробезопасное состояние своих помещений, проверить готовность к действиям объектовых пожарных дружин при возникновении пожаров, уточнить планы эвакуации из помещений с массовым пребыванием людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и освободить пути эвакуации от посторонних предметов, а также провести проверку электросетей.

Кроме того, всем предприятиям и организациям рекомендовано в процессе проведения массовых мероприятий обеспечить свободное (без ключа) открывание дверей запасных выходов, обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к объектам проведения праздничных мероприятий и источникам противопожарного водоснабжения. Также им надлежит организовать дежурство ответственных лиц в период проведения праздничных мероприятий и провести инструктаж сотрудников по действиям при возникновении пожара и организации эвакуации людей.

Управляющим компаниям, а также собственникам многоквартирных домов с непосредственной формой управления мэрия рекомендовала провести работу по повышению пожаробезопасного состояния объектов жилищного фонда и приведению их в соответствие с нормами и правилами пожарной безопасности. Им надлежит проверить подвалы, чердаки и технические этажи, посмотреть, не размещены ли там производства и склады, не имеющие отношения к эксплуатации жилых домов. Управленцам поручено исключить несанкционированный допуск граждан в чердачные и подвальные помещения.

Посоветовали власти управляющим компания провести и разъяснительную работу с жителями, напомнить им о соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе при обращении с пиротехническими средствами. Кстати, УК поручено «исключить запуски фейерверков с крыш домов, балконов и других необорудованных площадок». В свою очередь отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу Главного управления МЧС рекомендовано совместно с органами внутренних дел ужесточить контроль за реализацией пиротехнических изделий в торговых организациях на территории города Орла.

ИА «Орелград»