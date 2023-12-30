Нарушения вскрыты при ремонте школ под Орлом

КСП проверила расходование субсидий в Новосильском районе.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела проверку целевого и эффективного использования средств областного бюджета, предоставленных бюджету Новосильского района. Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, составил 89,88 миллиона рублей. В частности, была изучена реализация в районе регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». Было установлено, что в нарушение условий договора, заключенного МБОУ Селезневская СОШ с ООО «Долина», подрядчиком был нарушен срок выполнения работ по первому этапу на 37 дней.

В рамках контрольного мероприятия была создана специальная комиссия, в состав которой были включены сотрудники Контрольно-счетной палаты, администрации Новосильского района и директор Селезневской СОШ. Она провела визуальный осмотр здания, в результате были выявлены факты оплаты невыполненных работ на общую сумму 483,11 тысячи рублей. В ходе анализа закупок в рамках реализации проекта «Модернизация школьных систем образования» по оснащению образовательных учреждений средствами обучения и воспитания было вскрыто нарушение сроков оплаты до 13 дней.

В ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств на реализацию инициативных проектов были установлены факты нарушения срока выполнения подрядчиком ООО «Шанс» работ на 95 дней. Также КСП установила, что в нарушение Федерального закона № 44 ФЗ и условий муниципального контракта администрацией Новосильского района оплата за выполненные работы на сумму 400 тысяч рублей была произведена позже установленного срока на 27 дней, а оплата за выполненные работы на сумму 744,74 тысячи рублей на момент проведения проверки еще не была произведена. Были выявлены и другие нарушения и недостатки. С целью их устранения в адрес главы Новосильского района внесено представление.

ИА «Орелград»