ТОП влияния: Красный мост (2)

И герой, который спас Орел, – Уваровская ПМК-22.

В январе 2021 года мэр Орла Юрий Парахин говорил в горсовете:

«Для всех нас закрытие Красного моста — это серьезное испытание. Понимаю, что трудности, которые возникнут, повлияют на жизнь горожан. Но за один день мы не узнаем, какие трудности возникнут».

Все сбылось. Были и трудности и неожиданности: хищение 80 млн рублей на трех мостах, включая Красный, приговор подрядчику, множественные переделки документации, перенос завершения реконструкции. В итоге движение по Красному мосту открыли только 30 ноября 2023 года (контракт еще не закрыт). Апогей – золотая табличка и провал на Гостиной, которые вывели Орел в федеральные СМИ.

Уваровская ПМК-22 смогла завершить реконструкцию Красного моста, вернув Орлу важную транспортную артерию. Достроила мост в Ливенском районе. Компания с опережением сроков возводит переправу у деревни Тайное в Орловском округе. Чиновники хотели бы видеть Уваровскую ПМК-22 подрядчиком на Колхозном мосту. И орловцы не откажутся от того, чтобы бюджетные деньги шли на запланированные цели.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.