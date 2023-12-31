Число льготников по транспортному налогу вырастет на Орловщине

Налоговики напомнили о том, что перечень льготников расширяется.

С 2024 года в Орловской области будет расширен перечень льготников – собственников транспортных средств. Об этом жителям региона напоминает областное Управление Федеральной налоговой службы России. Так, на территории Орловской области впервые будет применена льгота в виде полного освобождения от уплаты налога за один легковой автомобиль, независимо от мощности его двигателя. Она введена по решение Орловского облсовета народных депутатов для ветеранов боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны.

«Данная льгота введена Законами Орловской области N2771-ОЗ от 13.07.2022 и N2858-ОЗ от 30.12.2022 «О внесении изменений в статью 3 Закона Орловской области «О транспортном налоге» и будет учитываться при начислении транспортного налога за 2023 год, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. Налоговики также отмечают, что в регионе отмечено значительное увеличение числа налогоплательщиков-льготников.

В качестве иллюстрации налоговики приводят статистику. Согласно ей, по состоянию на 1 декабря 2023 года специалистами управления ФНС в соответствующую базу данных было внесено порядка 24,7 тысячи записей о льготах налогоплательщиков по имущественным налогам. А это более чем в 2 раза превышает значение данного показателя за аналогичный период 2022 года, когда внесено было «всего» 10,8 тысячи записей.

«Основной причиной такого значительного роста является применение беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот, в том числе в отношении таких льготных категорий, как: граждане, проживающие на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством», – подытожили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»