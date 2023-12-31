ТОП влияния: орловцы (1)

Мобилизованные, добровольцы, медики, волонтеры – все, кто принимает участие в спецоперации.

Это был страшный год. Реальность и проблемы «экономических кризисов», «локдауна» кажутся из 2023 ничтожными. Гибнут люди и ощущение безопасности даже в регионе второй полосы зыбко. Многие орловцы находятся в зоне СВО, оставив мирные профессии. Наши медики отправляются туда, где сейчас больше всего нужна их помощь. Бизнес и простые граждане объединились, чтобы сделать быт защитников терпимее и регулярно собирают гуманитарные грузы.

Спасибо всем, кто приближает мир. Мы не знаем: сколько вас и как тяжела ноша. Но верим и надеемся.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.