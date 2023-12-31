На Орловщине сократилось число убыточных предприятий

Региональный бизнес немного улучшил сальдо своей финансовой деятельности.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-октябре 2023 года рассказал Орелстат. По его данным, в отчетном периоде времени сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 39,993 миллиарда рублей. Это на 7,1 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года. Отметим, что до августа 2023 года финансовые показатели работы орловского бизнеса уступали прошлогодним, но затем наметился рост.

Так, по итогам января-августа рост показателя по совокупной прибыли составил 2,8 процента по отношению к 2022 году, по итогам января-сентября – 9,7 процента. По итогам января-октября 202 предприятия Орловской области получили совокупную прибыль в размере 43,622 миллиарда рублей, а 75 предприятий сработали с общим убытком на сумму 3,629 миллиарда рублей. Однако напомним, что эта статистика не учитывает малый бизнес, кредитные и иные финансовые организации. В расчет тут также не берутся государственные и муниципальные учреждения.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в отчетном периоде времени в регионе сократилось количество убыточных предприятий. Их доля сейчас составляет 27,1 процента. Для сравнения, по итогам января-мая 2023 года доля составляла 31,9 процента, января-июня – 30 процентов, января-июля – 28,6 процента, января-августа – 30,1 процента, января-сентября – 27,7 процента. Иными словами, доля убыточных предприятий сейчас достигла своего годового минимума. Соответственно, выросла доля прибыльных организаций, сейчас она составляет 72,9 процента.

ИА «Орелград»