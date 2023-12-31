На Орловщине полиция проверила почти 2500 семей

Правоохранители проверяли условия жизни и воспитания детей и подростков.

В Орловской области продолжается профилактическая работа в формате «социальных патрулей». По данным Управления МВД России по региону, такими патрулями за 11 месяцев 2023 года было осуществлено 972 выезда, проведено 2347 проверок семей и 1492 подростка. В результате было выявлено 117 нарушений, по которым составлены административные материалы. Кроме того, за отчетный период времени сотрудниками полиции по итогам проведенных проверок было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 833 информации, в органы опеки и попечительства – 14 ходатайств о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав. Из них 9 было удовлетворено

Тем временем, вопросы содействия общественности в предупреждения преступности несовершеннолетних обсудили члены Общественного совета при УМВД России по городу Орлу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, с докладом на указанную тему выступила начальник отдела УУП и ПДН Надежда Гришина. Она отметила, что сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних не только проводят целевые профилактические операции (например, такие как «Подросток под защитой закона»), но и активно участвуют в профилактических акциях общественников, примером чему может служить акция «Каникулы с Общественным советом».

«При поддержке представителей общественности полицейские выявляют семьи, где родители не в должной мере исполняют обязанности по воспитанию детей, или факты нахождения несовершеннолетних, не достигших 16 лет, в общественных местах после 22 часов, – сообщили в пресс-службе УМВД. – Присутствующие активно подключились к обсуждению темы, и единогласно сошлись во мнении, что необходимо сообща принимать усилия, чтобы предупредить правонарушения, совершаемые несовершеннолетним. И профилактическая работа, в том числе, должна начинаться и в самой семье».

ИА «Орелград»