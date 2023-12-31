В Орле приведут в порядок воинские захоронения

Из бюджета города на указанные цели будет выделено 4,5 миллиона рублей.

Мэрия утвердила программу «Сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла». От лица администрации ее будут курировать управления ЖКХ и строительства, непосредственными исполнителями станут муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» и муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Программой предусмотрено ежегодное приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города, и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях.

Словом, основной целью программы является создание условий для увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она предусматривает регулярное обследование военно-мемориальных объектов с целью выявления обветшавших объектов и последующего их ремонта и благоустройства. Действие документа рассчитано на три года, ежегодно из бюджета областной столицы на его реализацию будет выделяться по 1,5 миллиона рублей, то есть 4,5 миллиона рублей в целом.

Из них 4,38 миллиона рублей планируется направить на приведение в надлежащее состояние 31 военно-мемориального объекта, а на оставшиеся 120 тысяч рублей планируется установка 8 мемориальных знаков на воинских захоронениях. «Реализация муниципальной программы позволит к концу 2026 года значительно улучшить состояние военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, обеспечить их сохранение в хорошем состоянии на протяжении длительного времени, укрепить статус воинских захоронений», – говорится в паспорте программы.

Кстати, на сегодняшний день администрация города Орла несет ответственность за содержание в надлежащем состоянии 31 военно-мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества, в том числе: 11 воинских захоронений, 19 памятников и памятных знаков, одного мемориального комплекса. Важной мерой обеспечения сохранности воинских захоронений является установка на них мемориальных знаков.

ИА «Орелград»