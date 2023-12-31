Орловцы стали чаще обращаться к детскому омбудсмену

Количество обращений за год выросло почти на 10%.

В 2023 году к уполномоченному по правам ребенка в Орловской области Константину Домогатскому поступило 989 устных и письменных обращений. Об этом сообщается в его социальных сетях. Последний в 2023 году личный прием граждан Константин Домогатский провел буквально за пару дней до Нового года. Сообщается, что на этом приеме поднимались вопросы, связанные с взаимоотношениями сверстников в одной из школ города Орла, а также проблемные вопросы соблюдения прав ребенка на комфортное проживание.

«Гражданам разъяснены положения действующего законодательства и даны консультации, обращения взяты в работу, – отметили в аппарате детского омбудсмена. – Анализируя поступившие в 2023 году обращения, следует отметить, что по сравнению с 2022 годом их количество увеличилось на 8,3 процента. Всего в этом году к уполномоченному по правам ребенка в Орловской области поступило 989 устных и письменных обращений, 112 граждан побывали на личном приеме».

Комментируя итоги года, Константин Домогатский сообщил, что, как и в прежние годы, большинство обращений в защиту прав детей поступило от родителей и иных родственников несовершеннолетних. Большая их часть касалась семейных правоотношений, в том числе связанных с урегулированием отношений между супругами. Это были споры, связанные с воспитанием детей, правом несовершеннолетних на общение с родственниками, на воспитание собственными родителями, определением места жительства ребёнка с одним из родителей.

«Именно поэтому одной из наших инициатив в текущем году стал запуск пилотного проекта «Комната примирения супругов», который начал свою работу на базе Семейного МФЦ в городе Орле, где соответствующие специалисты готовы оказать психологическую, юридическую, консультационную и иную необходимую помощь в разрешении семейных конфликтов», – подытожил Константин Домогатский.

ИА «Орелград»