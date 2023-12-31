Налоговики стали реже требовать документы у орловцев

Количество запросов о предоставлении документов за год сократилось на треть.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, за 11 месяцев 2023 года налоговики направили в адрес налогоплательщиков 6,3 тысячи требований о представлении документов. В ведомстве отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество таких запросов сократилось на треть, или на 2,3 тысячи требований. В УФНС также подчеркнули, что перед направлением каждого требования проводится детальная проверка информационных ресурсов. Налоговики анализируют полученные с их помощью сведения, чтобы не допустить повторных запросов.

«В случае необходимости истребования пакета документов, подтверждающих осуществление финансово-хозяйственной деятельности, требование передается руководителю организации или физическому лицу при нахождении должностного лица налогового органа на территории проверяемого лица, направляется по почте заказным письмом или передается в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через личный кабинет налогоплательщика, – объясняют в УФНС. – В ответ на полученное требование запрашиваемые документы могут быть представлены в налоговый орган проверяемым лицом лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом либо переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика».

Стоит знать и помнить о том, что порядок запросов и ответов на них строго регламентируется законодательством. Например, пункты 1 и 1.1 статьи 93.1 Налогового кодекса РФ гласят, что на исполнение требования о представлении документов или информации отводится пять дней со дня его получения. В тот же срок надо ответить в случае, если запрашиваемых документов у налогоплательщика нет. К слову, в ряде случаев на исполнение требования отводится до десяти дней. Такие случаи прописаны в пунктах 2 и 2.1 статьи 93.1 Налогового кодекса РФ.

ИА «Орелград»