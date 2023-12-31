Орловский Росреестр в 30 раз ускорил свою работу

Более 1000 пакетов документов в день принимают специалисты ведомства.

Управление Росреестра по Орловской области публично отчиталось о результатах своей работы по итогам 2023 года. Краткий отчет предоставила пресс-служба ведомства. Из него следует, что за последние четыре года Управление осуществило свыше 1 миллиона учетно-регистрационных действий. В ведомстве подсчитали, что в среднем в месяц совершается 27 тысяч таких действий, то есть ежедневно на государственную регистрацию поступает более одной тысячи пакетов документов.

Справиться с таким объемом работы во многом позволяет внедрение современных технологий и совершенствование системы межведомственного взаимодействия. Растет количество государственных услуг, предоставленных в электронном виде. Так, за 11 месяцев 2023 года доля предоставляемых услуг государственным органам и органам местного самоуправления в электронном виде достигла 100 процентов, договоров долевого участия – 92 процента, ипотеки – 86 процента, причем благодаря проекту «Ипотека 24» регистрация в электронном виде теперь занимает менее суток.

«Изменения законодательства и совершенствование информационных технологий позволили реализовать экстерриториальный принцип оказания государственных услуг, – отмечают в пресс-службе регионального Управления Росреестра. – Стало возможным, не выезжая за пределы своего региона, поставить на учет или оформить права на любое недвижимое имущество (жилье, гараж, дачный участок и пр.), независимо от места его нахождения. С начала года оформлено почти две тысячи таких сделок».

Отмечают в ведомстве и то, что существенно сократился срок оказания государственных услуг по регистрации и кадастровому учету – с 30-ти рабочих дней ранее до нескольких часов сейчас, то есть эта работа стала в 30 раз быстрее. «К примеру, по документам, представленным в электронном виде, кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляется в течение одного рабочего дня, а по так называемой «бытовой недвижимости» – меньше 24 часов», – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в августе 2022 года в Орловской области стартовал пилотный проект «Сквозной инвестиционный поток». Он помог сократить срок клиентского пути инвестора с момента предоставления земельного участка до государственной регистрации права. Кадастровый учет и регистрация осуществляются теперь в течение всего одного дня. В целом на сегодня заявителям доступно более десятка различных сервисов, разработанных для удобства и быстроты получения информации о недвижимости и госуслуг Росреестра.

«Благодаря развитию электронных сервисов, можно самостоятельно посмотреть сведения об объектах недвижимого имущества, земельных участках или выбрать землю под жилищное строительство», – резюмируют в ведомстве.

ИА «Орелград»