Под Орлом на главу коммунальной службы возбудили дело за долги

ООО «Жилводсервис» из поселка Нарышкино задолжало за электроэнергию около миллиона рублей.

В Орловской области в отношении теперь уже бывшего директора ООО «Жилводсервис» возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Санкции данной статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. Такой информацией поделились не силовики, а энергетики.

«При наличии материальной и технической возможности экс-руководитель коммунального предприятия систематически нарушала обязательства по оплате, и долг около 1 миллиона рублей сформировался меньше, чем за год, – сообщила пресс-служба компании «Орловский энергосбыт». – Подобное недальновидное поведение привело к тому, что в настоящее время задолженность ООО «Жилводсервис» взыскивается Арбитражным судом Орловской области».

Энергетики также пояснили, что «Жилводсервис» оказывает ряд коммунальных услуг на территории поселка Нарышкино. Например, оно обеспечивает энергоснабжения многоквартирных домов в части общедомовых нужд, для бытовых абонентов и предприятий является исполнителем услуг по водоснабжению и водоотведению. Причем именно как водоснабжающая эта компания является крупным потребителем электроэнергии. Последняя необходима для работы оборудования, которое доставляет воду жителям райцентра.

«Предприятие не может пожаловаться на неплатежи клиентов, – считают в «Орловском энергосбыте». – Оплата, ежемесячно поступающая за коммунальные услуги на счета «Жилводсервиса» только от населения (не принимая в расчет платежи юридических лиц), значительно превышает потребление электроэнергии самим предприятием. Однако выполнять свои обязательства перед ООО «Орловский энергосбыт» бывший руководитель «Жилводсервиса» не спешила».

По мнению энергетиков, тем самым предприятие нарушало условия договора и нормы, утвержденные постановлением правительства страны № 253 от 28.03.2012. Согласно этому документу, платежи подлежат перечислению исполнителем коммунальной услуги в адрес ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления к нему платежей потребителей. Так это или нет, теперь выяснят и арбитражный суд, и следствие.

«Несмотря на то, что в регионе есть случаи не только наложения штрафов, но и наказаний в виде лишения свободы в отношении руководителей коммунальных предприятий, которые проявляли недюжинную настойчивость в стремлении присвоить себе платежи населения за электроэнергию, у таких дельцов все еще остаются последователи, – к такому выводу в результате пришли энергетики. – Однако это не может тянуться бесконечно. Неважно, действием или бездействием ответственных лиц происходит хищение денежных средств, и находится ли в должности виновник или уже не работает – практика показывает, что наказание находит его, даже если нарушение уже стало делом давно минувших дней».

ИА «Орелград»