Долг Орловского округа ограничили 779 миллионами рублей

Муниципальные власти приняли проект бюджета на трехлетний период.

Муниципальный долг Орловского муниципального округа на ближайшие три года будет ограничен определенными пределами. Такое решение в соответствии с федеральным законодательством приняли депутаты Окружного совета, согласовавшие проект местного бюджета на три года вперед. Так, верхний предел муниципального внутреннего долга округа по долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2025 года установлен в сумме 779,777 миллиона рублей.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2026 года установлен в сумме 815,124 миллиона рублей, по состоянию на 1 января 2027 года – в сумме 854,684 миллиона рублей. При этом предоставление муниципальных гарантий не планируется. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Орловского муниципального округа в 2024 году запланирован в сумме 150 миллионов рублей, в 2025 году – в сумме 150 миллионов рублей и в 2026 году – в сумме 145 миллионов рублей. «Установить, что в 2024 году и в плановом периоде 2025 и 2026 годов муниципальные внутренние заимствования от имени Орловского муниципального округа не осуществляются», – решили также местные парламентарии.

Основные характеристики бюджета Орловского муниципального округа на 2024 год таковы: прогнозируемый общий объем доходов бюджета составляет 2,304 миллиарда рублей, расходов – 2,382 миллиарда рублей. Резервный фонд администрации Орловского муниципального округа составит 15 миллионов рублей. Таким образом, планируется дефицит бюджета в сумме 77,977 миллиона рублей, что составляет 10 процентов от верхнего предела муниципального долга. Дефицит бюджета Орловского муниципального округа на 2025 год пока планируется в сумме 81,512 миллиона рублей, на 2026 год – в сумме 85,468 миллиона рублей.

ИА «Орелград»